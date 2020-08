Wonderherstel Kylian Mbappé bij PSG

De Duitse coach hield in het midden of hij zijn Franse aanvaller laat beginnen of liever een invalbeurt geeft.

Mbappé liep vorige maand een enkelblessure op in de Franse bekerfinale tegen Saint- Étienne. Aanvankelijk werd gevreesd dat hij niet meer in actie zou komen in het restant van de Champions League.

Trainer Tuchel is niet gerust op een goede afloop van het duel met de nummer drie van Italië. Zijn ploeg ontbeert ritme omdat het Franse seizoen wegens het coronavirus niet is uitgespeeld. „En Atalanta heeft een uniek speelstijl”, zei hij. „Ze zetten je over het hele veld onder druk. Ze zijn lastig te bespelen.”

De Roon

Volgens Marten de Roon kan Atalanta bijna niet wachten om in de kwartfinale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain te voetballen. „Het is voor iedereen een droom om tegen spelers als Neymar en Kylian Mbappé te spelen”, zegt de Nederlandse middenvelder. „We hebben er ongelooflijk veel zin in. Reken er maar op dat we enorm geconcentreerd zijn en er het beste van willen maken.”

„Het is één van de belangrijkste wedstrijden die onze club ooit heeft gespeeld”, aldus De Roon verder. „Ik denk dat we er aan toe zijn op dit niveau te spelen. Onder onze huidige trainer zijn we de laatste seizoenen ongelooflijk gegroeid. Dat heeft tot deze plek in de kwartfinale geleid. En we zijn natuurlijk niet voor niets op de derde plaats in de Serie A geëindigd dit seizoen.”

Behalve De Roon behoort ook Hans Hateboer tot de selectie van Atalanta uit Bergamo. De wedstrijd tegen PSG is woensdagavond in Lissabon.

Gasperini: ’Neymar is altijd een gevaar’

In aanloop naar de kwartfinale maakt coach Gian Piero Gasperini zich niet al te druk over de kwaliteit van de tegenstander. „Zij hebben natuurlijk ongelooflijk veel goede spelers”, zegt de Italiaan. „Natuurlijk krijgen wij problemen met een tegenstander als Neymar. Want elke club krijgt problemen met Neymar.

Volgens Gasperini kan Atalanta maar één ding doen. „Zelf heel goed voetballen, zodat zij in de problemen komen. Daarom moeten we heel geconcentreerd zijn en het beste in ons naar boven halen. Onze tegenstander heeft natuurlijk veel meer internationale ervaring. Maar wij hebben dit seizoen laten zien dat je ook zonder ervaring in de Champions League heel goed kunt presteren.”

De trainer sprak ook over het coronavirus, dat de Italiaanse stad in de streek Lombardije zo hard trof. „We willen onze stad op een zo goed mogelijke manier vertegenwoordigen en de inwoners trots maken. Ik weet dat ze ongelooflijk met ons meeleven. Laten wij de glimlach in Bergamo terugbrengen. Dat zie ik als onze voornaamste taak in Lissabon.”

Gasperini zegt optimistisch te zijn. „We hebben de laatste maanden goed gespeeld en zijn als derde geëindigd in de Serie A. Dat geeft heel veel vertrouwen. Bovendien hebben we ons al geplaatst voor de Champions League van het komende seizoen. Dat geeft zekerheid. Laten we nu de kroon op ons werk zetten.”