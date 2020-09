Primoz Roglic loopt uit op Tadej Pogacar in ’Hel van de Alpen’

Roglic kwam op 4 km voor het einde van de onwaarschijnlijke zware klim alleen aan kop van de Jumbo-trein. Tom Dumoulin moest er ook af. De Sloveen kroop in het wiel van Pogacar. Ondertussen moest ook Rigoberto Uran eraf. En opvallender: ook Landa moest passen. Zijn ploeg Bahrain sleurde de hele dag op kop voor hem, maar op het moment dat het moest, zakte hij door het ijs. Miguel Angel Lopez (Astana) gaf er een snok aan en alleen Roglic, Pogacar en Jumbo-superknecht Sepp Kuss konden volgen. Nog gekker: Kuss reed weg van zijn kopman Roglic en alleen Lopez kon volgen. Vluchter Richard Carapaz was ondertussen ingehaald.

Lopez reed weer weg van Kuss, op weg naar de ritzege. Roglic zag het en demarreerde weg van Pogacar. De kopmannen in deze Tour gingen echt met de billen bloot deze koninginnerit. Maar Lopez wurmde zich naar een geweldige zege in de Tour. terwijl Roglic een secondenspel won van Pogacar. Roglic pakte 15 seconden op Pogacar en staat nu 57 seconden voor op zijn landgenoot.

Miguel Angel Lopez Ⓒ ANP/HH

Wout Poels

De ’Hel van de Alpen’ kon natuurlijk niet zonder vluchtersgroep. En zo geschiedde: net als dinsdag waren Julian Alaphilippe, Richard Carapaz en ritwinnaar Lennard Kämna van de partij. Zij kregen gezelschap van Dan Martin en Gorka Izaguirre. Al snel kregen ze bijna 6 minuten van het peloton, aangevoerd door de geel-zwarte brigade van Jumbo-Visma, op weg naar de mythische Col de la Madeleine.

Op deze historische berg besloot Bahrain-McLaren zich ineens op kop van het peloton te zetten. Mooi om te zien: Wout Poels (Bahrain) die aan het sleuren is aan de kop van een peloton. De Nederlander viel in de eerste rit van de Tour, reed elke dag met pijn want brak een rib en kneusde zijn long (!), maar op karakter zette hij door. Zijn kopman Mikel Landa wilde de boel eens flink opschudden. De Spanjaard stond zevende in het algemeen klassement, op slechts 39 seconden van nummer drie Rigoberto Uran. De klassementsmannen lieten zich verder niet echt zien hier, mede door het tempo van Bahrain en Jumbo-Visma. Maar door dit moordende tempo werd het peloton wel gehalveerd.

Bahrain en Jumbo sleuren aan kop over de Madeleine Ⓒ ANP/HH

Ondertussen werd Kämna eraf gereden in de kopgroep. Door de zware beklimming van de Madeleine begon de voorsprong van de vier andere vluchters ten opzichte van het peloton ook weer te slinken tot zelfs onder de twee minuten. In de afdaling van de Madeleine moest Martin door zijn matige daalkwaliteiten de andere drie vluchters laten gaan. Drie man op kop dus nog: Alaphilippe, Carapaz en Izaguirre. Het drietal daalde met gevaar voor eigen leven, een fraai kunstje hogeschool-dalen. Zij liepen weer uit op het peloton, mede omdat Landa niet zo goed daalde.

De slotklim Col de la Loze, het dak in deze Ronde van Frankrijk, was Alaphilippe te machtig. Hij werd al snel ingelopen. Het peloton - althans wat er nog van over was - kwam in rap tempo dichter bij vluchters Carapaz en Izaguirre. Het onwaarschijnlijke tempo van Bahrain bezorgde zowat iedere renner koppijn. Slechts vijftien renners konden het bijbenen, waar alle grote kopmannen nog aan boord waren, dat wel. Alleen Nairo Quintana reed op minuten achterstand. Ondertussen bleef trouwe strijder Carapaz (Ineos) alleen over. Hij verkocht 7,5 kilometer voor de meet zijn huid duur. De Ecuadoriaan hield op wonderbaarlijke wijze zijn voorsprong in stand. Sterker nog: hij breidde ’m 5 km voor de finish zelfs uit, naar 45 seconden. Totdat de finale kilometers van de col aantraden en hij er toch aan moest geloven.

Macron op bezoek

De Tour de kreeg woensdag overigens bezoek van de Franse president Emmanuel Macron. De organisatie bevestigde tijdens de rit dat Macron zich had aangesloten bij de volgers van het peloton dat op weg was naar de hoogste col in deze Tour.

De eerste keer dat Macron de Ronde van Frankrijk bezocht was in 2017, kort na zijn verkiezing, in Serre-Chevalier. Daar zag hij destijds, jawel, Primoz Roglic de rit winnen. Vorig jaar meldde Macron zich op de Tourmalet, waar hij zijn landgenoot Thibaut Pinot zag zegevieren.

De komst van Macron werd lang stilgehouden. De Franse president stond woensdagochtend ook niet op de officiële gastenlijst.

Opmerkelijke opgave Nieve

Mikel Nieve heeft woensdag de Tour de France verlaten. Nieve, die rijdt voor Mitchelton-Scott, speelde geen rol in het algemeen klassement. Dinsdag maakte hij nog wel deel uit van een kopgroep.

Zijn opgave is opmerkelijk. Bij zijn achttien vorige optredens in grote rondes gaf de inmiddels 36-jarige Spanjaard nooit op. Hij finishte zelfs alle keren in de top 25. De Tour de France reed hij vijf keer uit. Zijn hoogste klassering was de achtste plaats in de Ronde van Spanje van 2015. In die ronde won hij één keer een etappe, in de Giro d’Italia lukte hem dat drie keer.