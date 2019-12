 Flitsend Liverpool deelt Everton nieuwe dreun uit 

Divock Origi stak na vijf minuten al de lont in het kruitvat, door een schitterende bal van Sadio Mané op dito wijze mee te nemen en de 1-0 binnen te schuiven. Tien minuten later was opnieuw Mané de man van een prachtige assist, waar ditmaal Xherdan Shaqiri van profiteerde. De Zwitser gleed de bal knap langs doelman Jordan Pickford.

Spanning terug

Kort na de 2-0 bracht Everton-verdediger Michael Keane de spanning weer iets terug, door de 2-1 binnen te liften. Maar opnieuw Origi en Mané zorgden ervoor dat Liverpool nog voor het rustsignaal een 4-1 voorsprong nam. Een knappe kopbal van Richarlison zorgde er in de derde minuut van de blessuretijd voor dat de tussenstand voor Everton nog enigzins een draaglijk aanzien kreeg.

Na rust kreeg Liverpool kansen om het duel te beslissen en de bezoekers om de spanning verder terug te brengen, maar geen van de spelers slaagde er daadwerkelijk in dat te doen. Het slotwoord was dan ook voor Wijnaldum, die met een schot in de lange hoek de eindstand op 5-2 bepaalde.

Leicester City

Liverpool houdt daardoor een voorsprong van acht punten op Leicester City, dat zelf met 2-0 van Watford won. Voor Everton nemen de zorgen steeds meer toe. Door de 2-1 overwinning van Southampton op Norwich City staan The Toffees nu op de achttiende plaats, een positie die aan het einde van het seizoen degradatie betekent.

