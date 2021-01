Rafael Benítez vertrekt uit Chinese competitie vanwege het coronavirus

„Helaas, heeft covid-19 ons leven en onze doelen op zijn kop gezet”, schrijft Benítez. „Daarom zijn zowel mijn technische staf als ikzelf vanaf vandaag niet langer in dienst als coaches van Dalian.”

Benítez kwam in 2019 over van Newcastle United en tekende een contract waarmee hij zo’n 13,5 miljoen euro per jaar opstreek. Maar in dat geld lijkt hij niet echt geïnteresseerd. „De pandemie is nog altijd hier en daarom hebben wij het zijn bij onze families tot een prioriteit gemaakt.”

Verder wenst de trainer, die in 2005 met Liverpool de Champions League won, Dalian niets dan goeds. „Ik ben ervan overtuigd dat we een structuur en manier van werken hebben achtergelaten, waardoor het ingezette project zich succesvol kan doorontwikkelen. Het eerste elftal is verjongd en er ligt door de hele voetbalorganisatie heen een fundament voor de toekomst.