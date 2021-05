Broodnodige winst FC Barcelona in Spaanse titelstrijd

Voor rust kreeg de ploeg van Ronald Koeman, die er vanwege een schorsing niet op de bank zat, een aantal enorme kansen. Het begon al snel met een prima mogelijk voor Pedri die verzuimde af te ronden na een heerlijke aanval.

Snel na rust kreeg Barça een flinke dreun te verwerken. Gabriel Paulista kopte raak uit een hoekschop. De VAR moest er nog wel even na kijken, omdat Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen misschien gehinderd werd, maar het telde: 1-0 voor Valencia. Daarna kregen de Catalanen de smaak te makken. Met nog een half uur op de klok stond FC Barcelona al weer voor met 3-1.

Eerst was het Lionel Messi die scoorde uit een soort van rebound nadat Cillessen een strafschop van de Argentijn in eerste instantie had gestopt. Antoine Griezmann tekende voor de 1-2. Het was opnieuw Messi die voor de 3-1 zorgde uit een vrije trap.

Zeven minuten voor tijd was de spanning weer helemaal terug in de wedstrijd. Met een verre knal bracht Carlos Soler de 3-2 op het scorebord. daar bleef het bij. Ook in de vier minuten extra tijd viel er geen doelpunt meer zodat de Spaanse titelstrijd ongemeend spannend blijft na de eerdere overwinningen van koploper Atlético Madrid en Real Madrid, de nummer 2 in La Liga.

Barcelona kwam door de zege in Valencia op 74 punten, evenveel als Real dat met 2-0 won van Osasuna. Atlético versloeg Elche met 1-0 en leidt met 76 punten, met nog vier speelronden te gaan. Komende zaterdag gaat de koploper op bezoek bij Barcelona.

Rentree Cillessen

De rentree van Cillessen betekent goed nieuws voor bondscoach Frank de Boer met het oog op het EK van komende zomer. De Nederlandse keeper ontbrak lange tijd in de hoofdmacht van Valencia nadat hij op 24 maart tijdens de warming-up voor de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje in Turkije geblesseerd was geraakt.

Het was voor Cillessen pas aan zijn zesde competitiewedstrijd in dit seizoen. Eerder was hij lang uit de roulatie door een spierblessure in zijn rechterbeen. Hij keerde op 20 februari terug in het doel van Valencia, maar ruim een maand later viel hij door een nieuwe blessure weer voor geruime tijd weg.

