Thiem druipt ook op Roland Garros snel af, ook outsider Jabeur uitgeschakeld

Thiem maakte eind maart zijn rentree na een slepende polsblessure en sindsdien heeft hij nog niet gewonnen. Op alle zeven toernooien waar hij sinds zijn rentree in actie kwam, bleef hij in de openingsronde steken. Alleen in Belgrado wist de voormalig nummer 3 van de wereld een set te winnen.

Op het Court Simonne-Mathieu maakte Thiem een weifelende indruk en was zijn gebrek aan zelfvertrouwen duidelijk zichtbaar. Na iets meer dan 2 uur maakte de mondiale nummer 87 het af op zijn eerste wedstrijdpunt na een misser van Thiem.

In 2018 en 2019 haalde Thiem, in 2020 winnaar van de US Open, de finale op Roland Garros. Beide keren verloor hij van Rafael Nadal. Vorig jaar verloor de Oostenrijker ook al in de eerste ronde in Parijs, toen van de Spanjaard Pablo Andujar.

Tunesische outsider Jabeur al uitgeschakeld op Roland Garros

Ons Jabeur is al in de openingsronde van Roland Garros uitgeschakeld. De 27-jarige Tunesische, de nummer 6 van de wereld, verloor op het Court Philippe Chatrier met 3-6 7-6 (4) 7-5 van de Poolse Magda Linette. De partij duurde 2 uur en 28 minuten.

Jabeur gold als een van de outsiders in het vrouwentoernooi. Ze schreef het grote graveltoernooi van Madrid op haar naam en haalde een week later de finale in Rome. Ze verloor in de Italiaanse hoofdstad van de Poolse Iga Swiatek, die in Parijs de favoriet voor de titel is.

Voor Linette, de nummer 52 van de wereld, was het haar derde zege ooit op een speelster uit de mondiale top 10. Vorig jaar versloeg ze op Wimbledon Elina Svitolina en op Roland Garros zag ze Ashleigh Barty opgeven.