’Rol Schreuder is superbelangrijk geweest’ PEC Zwolle waakt voor jojo-effect: ’Weer minstens tien jaar Eredivisie’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Spelers vieren de promotie met het uitvak. Ⓒ ANP/HH

ALMERE - PEC Zwolle is na één jaar terug in de Eredivisie en dat heeft tot grote vreugde geleid in de Hanzestad. Bij de terugkeer na het 1-1 gelijkspel tegen Almere City, waarmee de Zwollenaren zich verzekerden van een plek bij de eerste twee, stonden vrijdagnacht om 1.00 uur een paar duizend supporters bij het stadion, die feest vierden met spelers en trainers. Een feestje dat tot diep in de nacht doorging. „Ik ben niet zo van het feesten”, aldus succestrainer Dick Schreuder. „Maar ik geniet ervan als andere mensen plezier hebben en zeker de spelers, want die hebben het verdiend. Die hebben dit seizoen geweldig gepresteerd.”