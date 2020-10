Tophonkballer Kenley Jansen (33) overwint nieuwe tegenslag en werkt toe naar ultiem doel

Kenley Jansen met zijn twee kinderen. Ⓒ Instagram

LOS ANGELES - Als iemand weet hoe het is om zware stormen te doorstaan, dan is het tophonkballer Kenley Jansen (33) wel. Ondanks een aantal stevige tegenslagen staat de Nederlandse Curaçaoënaar wéér in de grote finales van de Major League Baseball: de World Series. Met zijn team Los Angeles Dodgers neemt hij het dit keer op tegen Tampa Bay Rays. Dinsdagnacht begint het spektakel in Texas.