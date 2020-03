Krul: ’Aandacht moet naar zorgpersoneel dat recht het vuur inloopt’

Tim Krul: „ Laten we uitkijken voor én uitkijken naar onze ouderen.” Ⓒ FOTO GETTY IMAGES

AMSTERDAM - Het jaar uitstel vanwege de coronacrisis heeft de kansen van Tim Krul (31) op het EK verkleind. „Ik had het gevoel dat ik enkele centimeters van mijn terugkeer in Oranje was verwijderd”, zegt de doelman van Norwich City, die echter niet van een tegenslag wil spreken. „Wie ben ik om te klagen als de hele wereld in brand staat?”, aldus Krul.