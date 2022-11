Premium Het beste van De Telegraaf

Doha hangt vol met banners, vrijwilligers zeer vriendelijk en eerste fans druppelen binnen Reportage vanuit Qatar: WK-gevoel nog ver te zoeken

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Op het metrostation in is een enorme banner van Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk te vinden.

DOHA - Aan de vriendelijke en behulpzame vrijwilligers, waarvan het lijkt alsof er iets te veel blikken zijn opengetrokken, ligt het niet. Maar het échte WK-gevoel is in Qatar – vijf dagen voor de aftrap van het mondiale voetbaltoernooi met Qatar-Ecuador (zondag, 17.00 uur) – nog ver te zoeken. Langs de straten en snelwegen in Doha hangen om de twintig meter grote WK-banners en de eerste echte fans druppelen binnen, maar van cupkoorts is geen sprake.