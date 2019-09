Ten Hag: ’Verwacht niet dat Van de Beek tegen Lille speelt’

Lille kwalificeerde zich als nummer twee van de Ligue 1 direct voor de groepsfase van het miljardenbal. Ajax moest eerst twee tegenstanders van zich afschudden (PAOK en APOEL Nicosia). „Het is een grote prestatie om via de voorrondes in de Champions League te komen”, vertelt Ten Hag tijdens de persconferentie. „Ik kan niet zeggen dat de kwalificatiewedstrijden makkelijker zijn”, gaat de oefenmeester verder. „De groepsfase is anders. Het is een uitdagende groep en de tegenstanders zijn beter. Maar we moeten naar onszelf kijken en een hoog niveau halen is nodig om een resultaat te boeken.”

Veltman kijkt er ook naar uit om weer Champions League-wedstrijden te spelen. De verdediger lag tijdens de succesvolle Europese campagne van Ajax van vorig seizoen voor een groot deel nog in de lappenman. Nu doet hij vanaf de eerste seconde mee. „Vooral dat deuntje en dat echte Champions League-gevoel”, geven Veltman kippenvel. Dat gevoel had hij ook een beetje tijdens de voorrondes, maar de groepsfase is toch een ander verhaal. „Nu begint het echt. Wedstrijden tijdens de groepsfase zijn anders. Het is een ander niveau. We moeten het nu laten zien. Ook voor de jonge jongens is dit een prachtig podium.”

In een groep met Chelsea, Lille en Valencia heeft iedereen een kans om bovenaan te eindigen, vindt Ten Hag. „Misschien steekt Chelsea er iets bovenuit”, zegt hij. Maar eerst staat Lille op het programma en tijdens die wedstrijd gaat de trainer ervan uit dat hij niet de beschikking heeft over Donny van de Beek. „Hij gaat wel zo trainen, maar de verwachting is dat hij er niet bij zal zijn. Noussair Mazraoui ook niet.”

Verder beschikt de trainer van Ajax over een fitte selectie. Dinsdagavond om 21.00 uur begint Ajax in de Johan Cruijff ArenA aan de groepsfase. De wedstrijd staat onder leiding van de Servische arbiter Srdjan Jovanovic.