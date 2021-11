Thomas Krol wint 1000 meter met minieme marge voor Kai Verbij en Kjeld Nuis

Verbij had in een eerdere rit 1.08,68 gereden. Nuis leek in een rechtstreeks duel met Krol in de slotrit in de laatste ronde nog heel dichtbij te komen, maar moest zijn landgenoot voor laten gaan. Hij kwam zelf tot 1.08,74.

Hein Otterspeer, die vorige week de eerste wereldbekerwedstrijd in Polen op zijn naam had geschreven, kwam in een rommelige race tot 1.08,95. Hij werd daarmee achtste. Merijn Scheperkamp werd met 1.10,27 negentiende.

Brittany Bowe heerst

Op de tweede wereldbeker van het seizoen heeft Brittany Bowe andermaal de duizend meter gewonnen. Dit keer legde ze kilometer af in een baanrecord van 1.14,19. De Amerikaanse bleef de Japanners Miho Takagi en Nao Kodaira voor. Jutta Leerdam was met een vierde plaats de beste Nederlandse.

Jutta Leerdam. Ⓒ ANP/HH

Voor Leerdam (1.15,22) zag het er lange tijd goed uit, maar in de laatste halve ronde leek de Nederlandse toch wat stil te vallen. De Japanse Miho Takagi snelde haar op de valreep zelfs nog voorbij. De race van Ireen Wüst verliep eigenlijk precies andersom. Zij startte niet perfect en kwam ondanks een goede slotronde niet in de buurt van de bovenste plaatsen, ze als eindigde negende.

De derde Nederlandse, Femke Kok, kende geen goede race en belandde met een zeventiende plaats in de achterhoede.