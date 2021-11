Thomas Krol wint 1000 meter met minieme marge voor Kai Verbij en Kjeld Nuis, Schouten pakt goud

Verbij had in een eerdere rit 1.08,68 gereden. Nuis leek in een rechtstreeks duel met Krol in de slotrit in de laatste ronde nog heel dichtbij te komen, maar moest zijn landgenoot voor laten gaan. Hij kwam zelf tot 1.08,74.

Hein Otterspeer, die vorige week de eerste wereldbekerwedstrijd in Polen op zijn naam had geschreven, kwam in een rommelige race tot 1.08,95. Hij werd daarmee achtste. Merijn Scheperkamp werd met 1.10,27 negentiende.

Schouten schaatst in Stavanger ook op 5000 meter naar zege

Irene Schouten heeft ook in Stavanger laten zien momenteel de beste te zijn op de lange afstanden. De 29-jarige Noord-Hollandse won de 5000 meter op de schaatsbaan in Noorwegen in een nieuw baanrecord van 6.52,83 minuten. De Canadese Isabelle Weideman pakte het zilver met 6.54,95. Het brons was voor de Noorse Ragne Wiklund met 6.56,46.

Antoinette de Jong werd met een tijd van 7.05,23 zevende. Joy Beune kwam tot 7.10,37 en eindigde daarmee als elfde en voorlaatste.

Schouten was vorige week met een aflopend schema al de beste op de 3000 meter, toen ze met twee snelle slotronden Antoinette de Jong bijhaalde. In de rit tegen Weideman op de 5000 meter nam Schouten meteen een kleine voorsprong en die marge hield ze vast. De Canadese bleef in rondetijden echter dicht bij de schaatsster van Team Zaanlander, maar miste het voordeel om op de kruising achter de rug van haar tegenstandster te duiken. Schouten vergrootte de marge nog met een razendsnelle slotronde van 31,9.

In de B-divisie eerder op de dag had Carlijn Achtereekte de beste tijd neergezet. De olympisch kampioene op de 3000 meter van 2018 kwam tot een tijd van 7.01,91. Sanne in 't Hof eindigde met 7.03,85 als tweede.

Brittany Bowe heerst

Op de tweede wereldbeker van het seizoen heeft Brittany Bowe andermaal de duizend meter gewonnen. Dit keer legde ze kilometer af in een baanrecord van 1.14,19. De Amerikaanse bleef de Japanners Miho Takagi en Nao Kodaira voor. Jutta Leerdam was met een vierde plaats de beste Nederlandse.

Jutta Leerdam. Ⓒ ANP/HH

Voor Leerdam (1.15,22) zag het er lange tijd goed uit, maar in de laatste halve ronde leek de Nederlandse toch wat stil te vallen. De Japanse Miho Takagi snelde haar op de valreep zelfs nog voorbij. De race van Ireen Wüst verliep eigenlijk precies andersom. Zij startte niet perfect en kwam ondanks een goede slotronde niet in de buurt van de bovenste plaatsen, ze als eindigde negende.

De derde Nederlandse, Femke Kok, kende geen goede race en belandde met een zeventiende plaats in de achterhoede.