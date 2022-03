Premium Het beste van De Telegraaf

Jaap Stam verwacht veel van Przemyslaw Tyton bij Ajax

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Przemyslaw Tyton in actie Ⓒ USA TODAY Sports

Przemyslaw Tyton (35) is in ieder geval tot het einde van het seizoen de ervaren stand-in van doelman André Onana bij Ajax. De mensen die met hem werkten bij zijn laatste club, FC Cincinnati in de Amerikaanse MLS, zijn lovend over de keeper en professional Tyton. ,,Hij zal het beste uit zichzelf halen en anderen ook pushen’’, zegt zijn oud-trainer Jaap Stam.