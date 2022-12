Messi draagt wereldtitel op aan Maradona: ’Hij heeft ons vanuit de hemel aangemoedigd’

"Hij heeft ons vanuit de hemel aangemoedigd", schrijft de 35-jarige Messi bij een filmpje, dat begint met een oud fragment waarin hij als jongetje zegt ooit voor het Argentijnse elftal te willen voetballen.

In de video zijn daarna beelden te zien van Messi als jeugdspeler bij zijn eerste club Grandoli, gevolgd door een fragment van zijn debuut in het Argentijnse elftal. Daarna komen beelden van de verloren WK-finale van 2014 voorbij en tot slot alle hoogtepunten van het WK in Qatar, waar Messi zijn land de wereldtitel bezorgde. Net zoals Maradona dat deed op het WK 1986.

"Van Grandoli tot het WK in Qatar duurde bijna dertig jaar. Drie decennia waarin de bal me veel plezier en soms ook verdriet gaf. Ik droomde er altijd van om wereldkampioen te worden en ik wilde dat blijven proberen, ook terwijl ik wist dat het misschien nooit zou lukken", schrijft Messi. "De beker die we nu hebben gewonnen, is ook van degenen die dat niet lukte tijdens de vorige WK's die we speelden, zoals in 2014 in Brazilië. Deze beker is ook van Diego, die ons vanuit de hemel aanmoedigde. En van iedereen die ons altijd steunde, ook als niet lukte wat we wilden. Mislukkingen maken deel uit van de reis, zonder teleurstellingen is het onmogelijk om successen te behalen. Vanuit mijn hart: hartelijk bedankt!"