AZ, PSV en Feyenoord hervatten groepsfase Europa League

AZ leed eerder in San Sebastian een kleine (1-0) nederlaag tegen Sociedad, maar kwam er eigenlijk niet aan te pas. "Dat moeten we nu beter doen", zei trainer Arne Slot. "En ik geloof zeker dat we dat kunnen. Maar we spelen tegen een Europees topteam."

AZ - Real Sociedad begint donderdag om 21.00 uur. Beide clubs hebben na drie duels 6 punten, evenals Napoli.

AZ-trainer Arne Slot Ⓒ HH/ANP

PSV

PSV mist Mario Götze. De Duitse spelmaker is niet op tijd hersteld van een blessure. Trainer Roger Schmidt kan verder ook niet kan beschikken over Ryan Thomas en de al langer afwezigen Armando Obispo, Maximiliano Romero, Érick Gutiérrez en Marco van Ginkel.

Na drie duels heeft PSV pas 3 punten, wat winst noodzakelijk maakt. De wedstrijd in Eindhoven begint om 21.00 uur.

PSV-aanvaller Donyell Malen. Ⓒ AFP

Feyenoord

Feyenoord kan tegen CSKA Moskou weer beschikken over Uros Spajic. De verdediger werd afgelopen weekend nog uit voorzorg buiten de selectie gelaten, omdat hij de week ervoor bij de nationale ploeg van Servië was en daar een aantal coronagevallen was vastgesteld.

In de groep heeft Feyenoord als nummer drie 2 punten meer dan CSKA, maar 1 punt minder dan koploper Dinamo Zagreb. De aftrap in Moskou is om 18.55 uur.