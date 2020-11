Live Europa League: Feyenoord met Toornstra en Spajic tegen CSKA Moskou

Volg alle duels in de Europa League live via ons scorebord, met de opstellingen, doelpuntenmakers en extra diepgaande statistieken.

Feyenoord heeft om 18.55 uur als eerste afgetrapt. Om 21.00 uur volgen AZ en PSV.

Feyenoord

Feyenoord is om 18.55 uur met Jens Toornstra en Uros Spajic begonnen aan de wedstrijd tegen CSKA Moskou. Trainer Dick Advocaat vindt Toornstra daarvoor voldoende fit, hetgeen een dag voor de wedstrijd nog enigszins twijfelachtig was.

Spajic ontbrak het afgelopen weekeinde in de competitie bij de Rotterdammers. Hij was uit voorzorg in isolatie gegaan, omdat hij bij het nationale elftal van Servië te maken kreeg met door het coronavirus besmette teamgenoten.

Feyenoord won eerder thuis van CSKA en heeft in de stand twee punten meer dan de Russen. Koploper Dinamo Zagreb heeft een punt meer dan de Rotterdammers.

AZ-trainer Arne Slot Ⓒ HH/ANP

AZ

AZ leed eerder in San Sebastian een kleine (1-0) nederlaag tegen Sociedad, maar kwam er eigenlijk niet aan te pas. „Dat moeten we nu beter doen”, zei trainer Arne Slot. „En ik geloof zeker dat we dat kunnen. Maar we spelen tegen een Europees topteam.”

AZ - Real Sociedad begint donderdag om 21.00 uur. Beide clubs hebben na drie duels 6 punten, evenals Napoli.

PSV

PSV mist Mario Götze. De Duitse spelmaker is niet op tijd hersteld van een blessure. Trainer Roger Schmidt kan verder ook niet kan beschikken over Ryan Thomas en de al langer afwezigen Armando Obispo, Maximiliano Romero, Erick Gutierrez en Marco van Ginkel.

Na drie duels heeft PSV pas 3 punten, wat winst noodzakelijk maakt. De wedstrijd in Eindhoven begint om 21.00 uur.

PSV-aanvaller Donyell Malen. Ⓒ AFP