Live: PSV draait wedstrijd compleet om, AZ nog 0-0

Volg alle duels in de Europa League live via ons scorebord, met de opstellingen, doelpuntenmakers en extra diepgaande statistieken.

PSV

PSV begint de belangrijke thuiswedstrijd tegen PAOK Saloniki met dezelfde elf basisspelers als zondag tegen FC Twente. Trainer Roger Schmidt kan nog steeds niet beschikken over de geblesseerde Mario Götze. Noni Madueke neemt opnieuw de plek van de Duitse spelmaker in.

Naast Götze is ook Ryan Thomas nog geblesseerd, net als de al langer afwezigen Armando Obispo, Maximiliano Romero, Erick Gutierrez en Marco van Ginkel. Mohamed Ihattaren ontbreekt in de selectie van PSV.

PSV staat na drie speelronden op de derde plaats in groep E met 3 punten. Granada leidt met 7 punten, voor PAOK met 5 punten. PSV verloor drie weken geleden de uitwedstrijd in Griekenland met 4-1.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Rosario, Madueke, Sangaré; Gakpo, Zahavi, Malen.

AZ

AZ begint om 21.00 uur met Albert Gudmundsson aan de thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. De IJslander krijgt opnieuw de voorkeur boven Myron Boadu, die op de bank begint.

Trainer Arne Slot koos afgelopen zondag tijdens het thuisduel met FC Emmen (1-0) ook voor Gudmundsson. Hij wilde de IJslander toen belonen voor zijn goede spel van voor de interlandperiode tegen SC Heerenveen.

AZ-trainer Arne Slot Ⓒ HH/ANP

AZ en Real Sociedad hebben halverwege de groepsfase 6 punten, net als Napoli. HNK Rijeka is nog puntloos. AZ ontvangt volgende week Napoli en sluit de groepsfase over twee weken af met een uitwedstrijd tegen Rijeka in Kroatië.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Gudmundsson, Karlsson.