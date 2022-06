Ajax tot zomer 2026 in zee met Unibet

Unibet is sinds 8 juni vergunninghouder om legaal online kansspelen aan te bieden in Nederland.

Wat meespeelde in de keuze van Ajax, is dat Unibet volgens de Amsterdamse club een voorloper is op het gebied van verantwoord spelen. Het Player Safety Early Detection System signaleert schadelijk gedrag. Onderdeel van de sponsorovereenkomst is dat Ajax en Unibet zich samen gaan inzetten op het vlak van matchfixing preventie, mentale gezondheid en verantwoord spelen.