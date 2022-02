Luuk de Jong dompelt Espanyol in minuut 96 in rouw

De aanhang van Espanyol veerde op de stoeltjes, wachtend op het eindsignaal en een derbyzege, maar daar was de voorzet van Adama Traoré en het zo bewierookte hoofd van ‘Luuk’. De Jong viel een minuut voor tijd in en maakte zijn vierde competitiegoal.

Tonny Vilhena weet na de stadsderby tegen FC Barcelona in ieder geval bij wat voor een geweldige club hij terecht lijkt te zijn gekomen. Het zijn geweldige weken voor Vilhena. De oud-Feyenoorder, die overkwam van het Russische Krasnodar, mocht kort na zijn komst op 21 januari zijn eerste drie minuten maken tegen Real Betis. Zijn basisdebuut volgde vorige week op bezoek bij Athletic de Bilbao en na drie minuten maakte hij zijn eerste goal. Na de 75 minuten toen, mocht hij van trainer Vicente Moreno nu opnieuw starten tegen Barcelona. In een geweldige atmosfeer, deed hij een uur mee. In Cornella de Llobregat voelde hij dat er geen sympathie is voor een herrijzenis van Barça met Xavi aan het roer. Ze moesten met de staart tussen de benen naar huis worden gestuurd. En dat gebeurde op slechts seconden na…

Tonny Vilhena. Ⓒ ANP/HH

Barça, dat Memphis volgende week weer hoopt te kunnen inzetten, had de derby niet beter kunnen beginnen. Binnen anderhalve minuut vond Espanyol-goalie Diego Lopez zichzelf op de grond, met de 0-1 van Pedri achter zich in het net. Adama Traoré liet zien direct op stoom te zijn, verloor vervolgens de bal, maar de ploeg van Xavi won deze onmiddellijk op de rand van het strafschopgebied weer terug. Een manier die we kennen uit de eerder verloren gewaande huisstijl. Frenkie de Jong speelde Jordi Alba aan en die gaf voor richting de tweede paal en eindstation Pedri.

Zeven minuten voor rust schoot Traoré kiezelhard op doelman Diego Lopez, in een eerste helft zonder verder veel hoogtepunten. Op de 1-1 van Sergi Darder twee minuten later na dan. Hij bracht de aanhang van Espanyol in extase, toen hij voor rust nog de gelijkmaker vanaf links van het strafschopgebied de verre hoek in krulde. Zo kreeg de misser van Traoré even daarvoor een extra wrange smaak, maar hij maakt in zijn eerste twee duels wel direct duidelijk waarom hij gehaald is. Bij de rechtsbuiten, die is gehuurd van Wolverhampton Wanderers, ziet het er allemaal weinig gepolijst uit, maar met zijn snelheid en enorme kracht gaat er vaak dreiging van hem uit.

Frenkie de Jong. Ⓒ ANP/HH

Tien minuten na rust leek Barcelona via Gavi op voorsprong te komen, maar die treffer werd geannuleerd door de VAR, omdat Frenkie de Jong buitenspel bleek te staan. Op het eerste oog was dat niet zo snel duidelijk. Jordi Alba schoot met een afzwaaier zijn ploeggenoot Pedri ongeveer omver en de bal die van de middenvelder afsprong, kwam via de centimeters buitenspel staande De Jong weer bij Gavi terecht. Kort daarna kreeg Tonny Vilhena een gele kaart na een tackle op Sergio Busquets en op het uur mocht Vilhena naar de kant. Frenkie de Jong volgde hem namens Barcelona in dezelfde minuut richting de zijlijn.

Vilhena mocht vier minuten later alweer van die bank afspringen, toen Raúl de Tomás oog in oog met Barça-doelman Marc-André Ter Stegen de 2-1 binnenschoot. Wat de ploeg van Xavi vervolgens nog uitrichtte? Pijnlijk weinig, voor een club met de statuur van Barcelona. Gerard Piqué werd tot leedvermaak van de Espanyol-aanhang zelfs nog met rood naar de kant gestuurd in blessuretijd. Gelukkig voor de club redde Luuk de Jong een punt. Er blijkt nog altijd een lange weg te gaan, ondanks een schitterende winst op Atlético Madrid een week eerder (4-2). Het bleek een eerste teken van leven, maar de wereld is niet ineens helemaal veranderd.