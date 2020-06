Alfred Schreuder per direct weg bij Hoffenheim

Het ontslag van de 47-jarige Nederlander is opvallend te noemen, aangezien hij met een uitgeklede ploeg sterk presteerde in de Bundesliga. De club uit het westen van Duitsland bezet na 30 speelronden de zevende plek en doet nog volop mee in de strijd om een Europa League-ticket. Afgelopen weekeinde speelde Schreuder met zijn ploeg met 2-2 gelijk tegen Fortuna Düsseldorf.

Hoffenheim bleef in de laatste vier duels ongeslagen en pakte daarin acht punten, na een periode waarin het een stuk minder ging. Dieptepunt was de zware 6-0-nederlaag voor eigen publiek tegen Bayern München, kort voordat de competitie in maart vanwege het coronavirus tijdelijk werd stilgelegd.

„Ik wist vanaf het begin dat ik voor een grote uitdaging stond”, aldus Schreuder. „Maar het werk vervulde me met grote vreugde. Ik dank de club dat ze me de kans heeft gegeven om in de Bundesliga te werken. Helaas verschilden we van mening over de toekomstvisie. Dat is vervelend, al is zoiets niet ongebruikelijk. Je moet dan eerlijk naar elkaar zijn en de juiste conclusie trekken.”

De gesprekken met Schreuder over de toekomst van de club leidden echter tot een breuk. „We hadden uiteenlopende meningen over belangrijke vraagstukken, waardoor het geen zin meer zou hebben om na dit seizoen met elkaar verder te gaan”, aldus technisch directeur Alexander Rosen. Hoffenheim heeft daarom besloten om per direct afscheid te nemen van de broers Schreuder. De andere assistenten maken het seizoen af, met hulp van Marcel Rapp en Kai Herdling.

Schreuder volgde een jaar geleden Julian Nagelsmann op als hoofdtrainer van Hoffenheim. Hij keerde zo terug bij de club waar hij eerder al als assistent had gewerkt. „Alfred zorgde voor stabiliteit in het team na de wijziging van afgelopen zomer en zorgde ervoor dat we bovenin de middenmoot staan”, zegt algemeen directeur Peter Görlich.

De voormalig middenvelder was bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van Hoffenheim. Afgelopen zomer kwam hij over van Ajax, waar hij fungeerde als rechterhand van Erik ten Hag. Schreuder werkte als trainer eerder bij Vitesse en FC Twente.

Hoffenheim ontvangt vrijdag RB Leipzig, de huidige club van Nagelsmann.