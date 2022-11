Sportdatabureau voorspelt: Oranje strandt in kwartfinale tegen Argentinië

Gracenote denkt dat Oranje, dat dinsdag in het laatste pouleduel Qatar treft, als nummer 1 van groep A de achtste finales bereikt. Daarin neemt het elftal van bondscoach Louis van Gaal het volgens berekeningen op tegen Iran, dat in een onderlinge wedstrijd met de Verenigde Staten strijdt om een plek bij de laatste zestien.

Volgens de berekeningen van Gracenote komt Nederland in de kwartfinale tegenover Argentinië te staan en dan houdt het avontuur op. De verwachte halve finales zijn Argentinië - Brazilië en Frankrijk - Portugal. In de finale klopt Brazilië vervolgens titelverdediger Frankrijk, zo voorspelt Gracenote.

De kans dat Brazilië de wereldtitel wint is na de tweede speelronde 26 procent. Na de eerste speelronde was dat nog 24 procent en bij de start van het WK 20 procent, aldus Gracenote. Argentinië heeft 12 procent kans, gevolgd door Frankrijk, Spanje en Portugal met 9 procent. Nederland is teruggezakt en heeft volgens Gracenote nog 7 procent kans.

Bekijk ook: Bondscoach Louis van Gaal houdt tegen Qatar vast aan systeem

De acht landen die volgens de voorspellingen van het sportdatabureau de kwartfinales in Qatar halen, zijn: Brazilië, Frankrijk, Portugal, Nederland, Spanje, Argentinië, Engeland en Marokko.

Brazilië won in 2002 voor het laatst de wereldtitel, daarna ging de eindzege steeds naar een Europees land: Italië in 2006, Spanje in 2010, Duitsland in 2014 en Frankrijk in 2018.