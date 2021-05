Redding ADO Den Haag toch nabij?

Ⓒ ANP

DEN HAAG - In het diepste geheim heeft het Amerikaanse bedrijf World Soccer Holdings de gesprekken hervat om ADO Den Haag over te nemen. Steve Demetriou is als partner financieel verbonden met WSH en wil dinsdag een gedetailleerd voorstel doen en is bereid om 2,1 miljoen euro te betalen zodat ADO het seizoen kan afmaken. Zo laat een woordvoerder van WSH weten.