Alleen Tottenham heeft één coronageval, rest Premier League test negatief

Er zijn 1197 testen uitgevoerd, op spelers, stafleden en andere direct betrokkenen bij de herstart van het seizoen.

Tottenham Hotspur bevestigt dat de besmetting zich bij deze club heeft voorgedaan. De betreffende persoon gaat nu zeven dagen in isolatie. Hij of zij vertoont geen ziekteverschijnselen. Het is de vierde testronde in de Premier League, bij de voorgaande drie werden in totaal twaalf positieve tests vastgesteld. Bij Spurs, de club van trainer José Mourinho, staat de Nederlandse doelman Michel Vorm onder contract.

17 juni

Het is de bedoeling dat de Premier League op 17 juni wordt hervat. Het gaat om een midweeks programma met twee wedstrijden; Aston Villa - Sheffield United en Manchester City - Arsenal. Volgens Britse media mogen clubs eerder al oefenwedstrijden spelen.