Ferrari-teambaas: ’Crash tussen Vettel en Leclerc onaanvaardbaar’

Door die aanrijding aan het slot van de race vielen beide coureurs uit. Sancties zijn niet opgelegd. „We gaan moedig voorwaarts en weten ook hoe dat moet”, zei teambaas Mattia Binotto van het Italiaanse Formule 1-team. Dit weekeinde sluit de Formule 1 af met de Grote Prijs van Abu Dhabi.

„Er is na dat voorval enkele keren met ze gesproken, ook apart, en zij hebben te horen gekregen dat hun aanrijding onaanvaardbaar was”, aldus Binotto.

Leclerc wilde er nog wel wat over kwijt op de persconferentie in Abu Dhabi: „Het was heel onfortuinlijk, want de touchering was heel zacht. Groot drama daarna. Het was ongelukkig. Als team zullen we proberen minder agressief te zijn tegen elkaar, zodat dit niet meer gebeurt. Het is niet goed voor het team en iedereen die ons support. Ik was bij het team voor de simulator, dus we hebben er wel over gepraat. Ik weet vrij zeker dat het niet meer gebeurt.”

De crash tussen Vettel en Leclerc vormde het dieptepunt van hun tweestrijd om de kopman van het team te zijn. Het duo zat elkaar gedurende het seizoen vaak dwars tijdens de races. „En toch klopt het beeld niet dat die twee niet met elkaar kunnen opschieten. Buiten de baan hebben ze een prima verstandhouding en aan hun teamspirit mankeert niets.”