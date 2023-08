Ajax hoopt vurig op verlies transfertarget Josip Sutalo

AMSTERDAM - De ruime thuiszege op Heracles Almelo (4-1) in de seizoensouverture gaf Ajax vorige week na een onrustige voorbereiding de gewenste start. Desondanks is de selectie van hoofdtrainer Maurice Steijn zaterdagmiddag, bij de tweede competitiewedstrijd op Woudestein tegen Excelsior (16.30 uur), niet compleet. Het papierwerk van de aankopen Chuba Akpom en Anton Gaaei is nog niet op orde en dus ontbreken de Britse spits en Deense verdediger tegen Excelsior. Steijn hoopt over het duo te beschikken in de play-offs van de Europa League donderdag bij het Bulgaarse Ludogorets.

Josip Sutalo (links) in actie tijdens het voorronde Champions League-duel met Astana. Ⓒ ANP/HH