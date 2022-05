Teleurgestelde Leemreize: ’Ik kon aan het einde echt niet meer’

„Nu overheerst nog de teleurstelling”, zei Leemreize tegen Eurosport. „Toen Mathieu van der Poel op de laatste klim brak, begon ik wel te geloven dat ik kon winnen. Al begon ik zelf ook wat te hard aan die klim. Uiteindelijk was Buitrago duidelijk sterker. Daarom kan ik er ook wel weer mee leven. Ik kon aan het einde echt niet meer, er zat niet meer in.”

De 22-jarige Leemreize had vooraf niet verwacht te meekunnen doen om de winst in een zware etappe zoals woensdag. „Daarmee verbaas ik mezelf ook, zeker. Ik had me gisteren redelijk kunnen sparen. Het plan om mijn dagen uit te kiezen, pakt goed uit.”

Bouwman heeft bergtrui steviger in handen

Koen Bouwman is hard op weg de blauwe bergtrui te winnen. De 28-jarige renner van Jumbo-Visma eindigde woensdag als achtste in de zeventiende etappe en heeft nu 218 punten. Nummer 2 Giulio Ciccone uit Italië volgt met 103 punten.

„We zaten voorin met drie man en zijn altijd in de controle geweest”, keek Bouwman bij Eurosport tevreden terug. „Op de laatste rustdag zei ik al dat ik nog twee keer mee zou moeten zitten om punten te pakken. Morgen is voor mij weer een rustige dag.”

Bouwman zag zijn jonge ploeggenoot Gijs Leemreize meedoen om de etappezege. De Colombiaan Santiago Buitrago klopte hem uiteindelijk bergop. „Het was mooi dat we het goed deden voor de bergtrui en ook meestreden voor de winst”, aldus Bouwman. „Het is fantastisch dat Gijs dit hier nu doet en tweede wordt.”

Bron: discovery +