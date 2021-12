Sport Kort: Kortrijk-Antwerp uitgesteld na corona-uitbraak

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Kortrijk - Antwerp afgelast vanwege corona

14.36 uur: Het duel van zondag in België tussen KV Kortrijk en Antwerp wordt uitgesteld. Dat komt door een uitbraak van het coronavirus bij Antwerp, zo meldt de organiserende Pro League. Begin januari wordt een nieuwe datum vastgesteld.

Er zijn bij de spelers van The Great Old negen coronabesmettingen vastgesteld. Ook twee stafleden testten positief. „Nadat er in de aanloop naar de wedstrijd tegen KRC Genk één speler positief testte, troffen we extra maatregelen om de verspreiding tegen te gaan”, zegt Antwerp. „Zo werd er bijvoorbeeld niet meer gezamenlijk gegeten, werd de A-selectie opgesplitst in kleine groepen die ieder een eigen kleedkamer toegewezen kregen en wordt er volop getest.”

„Maar desondanks kregen we te maken met meer besmettingen”, vervolgt de club. De besmette personen vertonen allen milde symptomen. „Ze zijn gelukkig niet al te ziek”, zegt Antwerp. Antwerp staat momenteel op de derde plaats in de competitie. Kortrijk staat vier plaatsen lager.

Kunstrijder Hanyu neemt bij rentree meteen de leiding

09.31 uur: Olympisch kampioen kunstschaatsen Yuzuru Hanyu heeft bij zijn terugkeer op het ijs meteen de leiding genomen na het eerste onderdeel van de Japanse kampioenschappen, de korte kür. Het was zijn eerste optreden in een wedstrijd in acht maanden. Hanyu verwacht in februari deel te nemen aan de Winterspelen in Beijing.

Hanyu, die de laatste twee Winterspelen goud won, was in april voor het laatst in actie gekomen. Een blessure aan de rechterenkel hield hem sindsdien aan de kant. „Ik ben blij met mijn optreden”, zo liet hij in de Japanse media weten. „In grote lijnen verliep alles zoals ik had gepland, al zijn er uiteraard nog de nodige verbeterpunten. Daar ga ik nu aan werken.”

Raonic mist Australian Open door blessure

09.14 uur: Milos Raonic doet begin komend jaar niet mee aan de Australian Open. De voormalige nummer 3 van de wereld heeft nog teveel last van een blessure aan een achillespees, zo maakte de organisatie van de grand slam in Melbourne bekend.

In maart raakte Raonic ook al geblesseerd, waardoor hij drie maanden uit de roulatie was. Nadat hij in juli in de eerste ronde van de Atlanta Open had verloren, meldde hij opnieuw niet fit te zijn. Sindsdien kwam Raonic niet meer in actie.