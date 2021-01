’Formule 1 wijkt dit jaar opnieuw uit naar Portimão en Imola’

Volgens de doorgaans goed ingevoerde website zullen de uitgevallen raceweekenden worden opgevuld met twee races in Europa om zo toch tot het recordseizoen van 23 races te komen. De Grand Prix van eind april moest sowieso nog worden ingevuld, omdat de eerste race in Vietnam al eerder werd geannuleerd.

Op 18 april moet dan opnieuw geracet in Imola in Italië en op 2 mei is er opnieuw een race in het Portugese Portimão. Dat zijn dan de tweede en derde race van het seizoen. Beide circuits stonden vorig jaar ook op de kalender, die bijna compleet werd aangepast vanwege het coronavirus. De Grote Prijs van Australië moet dan helemaal tegen het einde van het seizoen op 21 november worden verreden. In dat geval wordt de Grand Prix van Brazilië mogelijk een week naar voren gehaald, naar 7 november, en zou dan direct aansluiten op races in de Verenigde Staten en Mexico

De seizoensopening is dan op 28 maart bij de Grote Prijs van Bahrein. Er wordt ook overlegd of het testen ook verplaatst wordt naar het circuit in Sakhir in Bahrein.