Enthousiasme bij PSV over verrassende linksback ’Maurinho’

Mauro Junior in actie tijdens het oefenduel met SC Verl van zaterdagmiddag. Ⓒ BSR Agency

KLOSTERPFORTE - Mauro Junior (21) keerde deze zomer terug in Eindhoven na een verhuurperiode aan Heracles Almelo. De aanvaller zal zich nooit hebben voorgesteld, dat hij weken later de linksback van PSV zou zijn in het eerste echte oefenduel onder Roger Schmidt. De trainer raakte de voorbije weken razend enthousiast van de Braziliaan en ziet mogelijkheden voor hem op die positie. ’Maurinho’, zoals zijn medespelers hem noemen, krijgt voorlopig de kans zich daarop te laten zien.