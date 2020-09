Eran Zahavi over Ajax: ’Die reactie beviel me niet’

De voetbalclub legde de 33-jarige Zahavi voor twee jaar vast. Ⓒ HH/ANP

EINDHOVEN - Eran Zahavi (33) werd gepresenteerd als nieuwe spits van PSV, waar hij voor twee jaar heeft getekend. Maar uiteraard ging het ook over de interesse van Ajax, die door trainer Erik ten Hag werd ontkend. Zahavi zou zijn aangeboden en de Amsterdammers hadden uiteindelijk geen interesse, was de lezing. Daar wilde de Israëliër desgevraagd nog wel even iets over kwijt, zonder namen te noemen.