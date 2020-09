AZ heeft Hatzidiakos aan boord voor uitwedstrijd bij Dinamo Kiev

Trainer Arne Slot nam maandagochtend 21 spelers mee naar Oekraïne. Naast Hatzidiakos is ook Timo Letschert meegegaan. De verdediger werd begin september overgenomen van Hamburger SV. Letschert kan tegen Dinamo Kiev zijn officiële debuut maken voor de Alkmaarders.

Jesper Karlsson is dinsdag nog niet inzetbaar. De Zweed werd vrijdag gepresenteerd en sluit uiterlijk 28 september bij de spelersgroep aan. Afgelopen zaterdag was de aanvaller nog trefzeker namens Elfsborg in het duel met Djurgårdens IF.

AZ kwam afgelopen weekeinde zelf niet in actie. De competitiewedstrijd van zaterdag tegen FC Utrecht werd, op verzoek van AZ, uitgesteld. De Noord-Hollanders kregen zo meer tijd zich goed voor te bereiden op de confrontatie met Dinamo Kiev.

Bekijk hier het programma in de 3e voorronde van de Champions League