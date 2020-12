Live extra: FC Utrecht en AZ sluiten turbulent Eredivisie-jaar af

Volg het duel via ons live scorebord, met de opstellingen, de doelpuntenmakers en extra statistieken.

De twee clubs zouden elkaar eigenlijk op 12 september treffen tijdens de seizoensopening, maar het duel werd toen op verzoek van AZ verplaatst vanwege Europese verplichtingen.

AZ is bezig aan een sterke serie. De Alkmaarders wonnen drie competitiewedstrijden op rij. Bij een zege op Utrecht komt AZ op 29 punten, net zoveel als nummer 3 Feyenoord en nummer 4 Vitesse.

Middenmoter FC Utrecht behaalde dinsdag bij FC Emmen de eerste zege onder leiding van trainer René Hake, die eerder dit seizoen de naar Racing Genk vertrokken John van den Brom opvolgde. Ook AZ wisselde dit seizoen al van trainer. Pascal Jansen nam eerder deze maand de plek in van Arne Slot, die moest vertrekken omdat de clubleiding vernam dat de trainer gesprekken voerde met Feyenoord om daar komend seizoen aan de slag te gaan.

Benadeeld door bond

Niet alleen vanwege de trainerswissels was het voor zowel AZ als Utrecht een turbulent jaar. Beide clubs voelden zich door de KNVB benadeeld toen het vorige seizoen in maart vanwege het coronavirus werd stilgelegd. AZ had gehoopt zich nog rechtstreeks te plaatsen voor de Champions League, FC Utrecht wilde graag de Europa League in.

AZ begint zonder Timo Letschert. De verdediger is onvoldoende hersteld van de blessure die hij woensdag tegen Vitesse opliep. Daardoor start Teun Koopmeiners als centrale verdediger in De Galgenwaard en komt er in de basisformatie van de club uit Alkmaar een plaats vrij voor Hakon Evjen. Bij FC Utrecht ontbreekt Mimoun Mahi. Simon Gustafson keert terug in de basisformatie na blessureleed.

