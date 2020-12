PSV-captain Denzel Dumfries weet dat uitbetaling moet volgen

De sterke Denzel Dumfries houdt twee tegenstanders van de bal. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - PSV ziet de clash met het Spaanse Granada als een alles-of-niets-duel richting de eerste Europese overwintering in vijf jaar tijd. Het is de enige juiste benadering, die afgelopen zondag al werd ingezet met acht wijzigingen in de basiself tegen Sparta Rotterdam. Trainer Roger Schmidt mocht toen in de handen knijpen met een gelukkige afloop. Donderdag moet die zet zich uitbetalen.