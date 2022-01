Premium Het beste van De Telegraaf

Serviër in afwachting van hoger beroep in quarantainehotel Vaccinatie-soap rond Novak Djokovic mondt uit in internationale rel

Novak Djokovic moet op social media vooral hatelijkheden ondergaan, maar krijgt toch ook wat support omdat hij zijn rug recht houdt. Ⓒ GETTY IMAGES & REUTERS

AMSTERDAM - De vaccinatie-soap rond Novak Djokovic heeft een bizarre wending gekregen. De 34-jarige Serviër, die met een medische uitzondering zou mogen deelnemen aan de Australian Open, werd woensdag in de Australische nacht urenlang vastgehouden op het vliegveld in Melbourne, omdat zijn visum niet in orde was. Uiteindelijk werd zijn visum ingetrokken. In Servië liepen de gemoederen hoog op bij de vader van de nummer één van de wereld en de president van het land, Aleksandar Vucic.