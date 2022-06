VIDEO Held van Girona Arnaú Martinez redt van bus vallende fotografe

Margui was druk doende de festiviteiten in beeld te brengen en zag daarbij een tak van een boom over het hoofd. Met een val van de vrij hoge touringcar had de rondrit in een gigantische domper kunnen eindigen, maar gelukkig was Martinez nog alert en voorkwam hij een potentieel drama.

Bekijk hier de beelden:

Girona promoveerde afgelopen weekend naar de Primera Division, na Tenerife in het beslissende tweeluik van zich af te hebben geschud. Martinez zorgde in de return nog voor de 1-3, zijn ploeg daarmee definitief een niveau naar boven sturend.