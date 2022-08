Premium Het beste van De Telegraaf

Volendammer laat Oude Meerdijk met mazzelgoal ontploffen Matchwinner Vlak: ‘Ik had Dost graag bij Emmen gehad’

Door Steven Kooijman

Jari Vlak (l.) wordt bejubeld door zijn ploeggenoten. Ⓒ ANP/HH

EMMEN - Doelpunten maken is niet zijn handelsmerk. Maar zaterdagavond, even na half elf, bezorgde Jari Vlak promovendus FC Emmen met een lucky de eerste driepunter van het seizoen. De zege is een geweldige opsteker voor de ploeg van Dick Lukkien.