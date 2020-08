Schrijnend verschil Verstappen en teamgenoot Albon

Max Verstappen en Alexander Albon tijdens de persconferentie van donderdag. Ⓒ HH/ANP

SILVERSTONE - Onbedoeld strooide Lewis Hamilton na zijn 91e pole position nog wat zout in de wonde bij Red Bull Racing. ,,Het gat met de rest is groot, maar dat maakt niet uit. Mijn teamgenoot Valtteri Bottas pusht mij namelijk tot de limiet.” Precies wat bij Red Bull, los van het gebrek aan snelheid, niet het geval is.