Roglic niet bang voor beslissende Vuelta-week

Primoz breidde in de pittige bergetappe met aankomst op de Alto de la Cubilla zijn voorsprong op naaste belager Alejandro Valverde uit naar 2 minuten en 48 seconden. De nummer drie, zijn landgenoot Tadej Pogacar, staat op 3.42.

„Ik heb geen angst voor de laatste week. In de Tour de France vorig jaar voelde ik me ook goed in de derde week, dus ik hoef niet bang te zijn. Integendeel, ik heb er juist zin in”, zei hij na afloop van de rit. „Nu eerst genieten van de rustdag op dinsdag en dan de focus blijven houden tot aan Madrid. We staan er goed voor, het vertrouwen is er en de teamspirit is prima.”

De derde week telt nog twee etappes met bergen, maar gezien de vorm van Roglic bergop kan hij gerust zijn. Ook in de zestiende rit pareerde hij alle aanvallen van zijn concurrenten. „Ik verwachtte dat ze er voluit zouden invliegen vanuit het vertrek en dat gebeurde ook. De aanvallen bleven komen, maar ik kon gelukkig volgen”, vertelde de 29-jarige renner, die dit jaar al derde eindigde in de Ronde van Italië. „Vooral die laatste klim was zwaar. Toen Miguel Ángel López aanviel, keek ik naar Valverde en wachtte. Zodra ik zag dat hij het moeilijk had, ben ik het gat naar López gaan dichtrijden. Het was al met al een goede dag.”

Bekijk ook: Fuglsang soleert naar ritzege Vuelta