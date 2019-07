Verstappen kwalificeert zich als vierde voor GP Groot-Brittannië

Verstappen gaf aan dat hij tijdens de vrije trainingen moeite had met de balans van zijn RB15. Hij klokte respectievelijk de derde, zevende en vijfde tijd. In alle drie gevallen moest hij wel zijn meerdere erkennen in zijn ploeggenoot Pierre Gasly.

Turboproblemen

„Nog steeds problemen met de turbo, ongelooflijk”, riep Verstappen geïrriteerd tijdens de eerste kwalificatieronde over de boardradio. Dat was aan de tijd die hij in Q1 neerzette niet te zien. De Nederlander was snel in de openingsfase en noteerde de derde tijd, achter Lewis Hamilton en Charles Leclerc.

Aan het einde van Q1 stapelden donkere wolken zich langzaam op boven het circuit van Silverstone. Tijdens de derde vrije training miezerde het al een beetje en van te voren werd er ook regen verwacht tijdens de kwalificatie.

Q2

De eerste slachtoffers waren gevallen op het historische circuit van Silverstone, met als opvallende afvaller Kevin Magnussen. De Deense coureur van Haas, die zich aanvankelijk nog zo sterk kwalificeerde in Oostenrijk, viel onverwachts als een van de eersten buiten de boot.

De regen bleef uit tijdens Q2, dus konden de coureurs het gaspedaal volledig indrukken. Wederom was het de Monegask die de snelste tijd neerzette, gevolgd door Valtteri Bottas, Hamilton, Verstappen en Sebastian Vettel.

Pole

De eerste vijf coureurs eindigden in Q2 binnen 0,4 seconden van elkaar. De verschillen in de top vijf waren in Q3 ook minimaal.

Uiteindelijk was Bottas de snelste. Hamilton start zondag als tweede, Leclerd derde en Verstappen als vierde. Vettel moet genoegen nemen met plek zes, achter Gasly.