Toby Alderweireld lacht om ’Berghuis-tweet’: ’Vier uurtjes op de fiets’

De Belgische verdediger van Tottenham Hotspur liet zich jaren geleden al ontvallen dat Ajax flink wat aversie oproept bij supporters én spelers van andere clubs in Nederland. „Maar als ze een contract bij Ajax kunnen tekenen, komen ze desnoods op de fiets naar Amsterdam. Mooi is dat”, zei Alderweireld lachend tegenover Voetbal International.

Een attente twitteraar nam die uitspraak na het nieuws van de transfer van Berghuis naar Ajax maar weer eens ludiek op. „Volgens Toby is hij er over vier uurtjes”, schreef ’Riemer’ bij een screenshot waarop de fietsroute van De Kuip naar de Johan Cruijff ArenA te zien is. Alderweireld kon lachen om de tweet en reageerde met twee lachende smileys en een fiets-emoticon op het bericht.

