WK darts voor landenteams verplaatst wegens corona

Organisator PDC hoopt later in het jaar nog een gaatje op de kalender te vinden om het toernooi alsnog te laten plaatsvinden.

Schotland is de titelverdediger. Gary Anderson en Peter Wright waren afgelopen jaar in de finale te sterk voor Ierland, dat in de halve finale titelprolongatie door Nederland had voorkomen. Michael van Gerwen en Jermaine Wattimena waren namen Oranje actief, ook toen in Hamburg.

Nederland won de PDC World Cup of Darts vier keer. In 2010 pakten Raymond van Barneveld en Co Stompé de titel. De drie andere titels werden veroverd door Van Barneveld en Michael van Gerwen. „We hopen het evenement later dit jaar alsnog te organiseren”, meldde de PDC.