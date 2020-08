Remco Evenepoel ’in orde’ na huiveringwekkende val

Ongeveer een kwartier na het ongeluk werd Evenepoel per brancard uit het metersdiepe ravijn gehaald. Hij werd afgevoerd naar het Sant’Anna ziekenhuis in San Fermo della Battaglia, vlakbij Como. Hij was bij bewustzijn en werd met een brace om zijn nek de ziekenwagen ingetild. Het is niet bekend hoe diep Evenepoel exact is gevallen.

De Belgische krant Het Nieuwsblad meldt dat ploegleider Davide Bramati van Deceuninck-Quick-Step tegenover de Italiaanse televisiezender RAI heeft bevestigd dat alles oké is met Evenepoel. „We willen iedereen geruststellen. Alles is in orde met Remco.” De Italiaanse sportkrant La Gazetta dello Sport meldt dat Evenepoel niets gebroken heeft.

Tegen Sporza zei Bramati: „Remco kon praten en vertelde me dat hij pijn had aan zijn rechterbeen. Het komt goed, hij is nu in het ziekenhuis met zijn familie en onze ploegbaas Patrick Lefevere.”

Het ongeluk van het supertalent uit Aalst gebeurde met nog zo’n 38 kilometer koers voor de boeg. Evenepoel, een van de topfavorieten voor de overwinning in het wielermonument, maakte op dat moment deel uit van de kopgroep.

De ambulance is gearriveerd bij de rampplek. Ⓒ Screenshot

Remco Evenepoel wordt per brancard naar de ambulance gebracht. Ⓒ screenshot

Fabio Jakobsen

Het is voor de Deceuninck-Quick-Step de tweede keer in korte tijd dat een renner op verschrikkelijke wijze ten val komt. Eerder deze maand in de Ronde van Polen maakte sprinter Fabio Jakobsen een verschrikkelijke klapper.

De Nederlander belandde na een valpartij in een massasprint in het ziekenhuis en moest enkele dagen in een kunstmatige coma worden gehouden. Deze week vloog hij terug naar Nederland.

Remco Evenepoel houdt in Polen het rugnummer van zijn gevallen teamgenoot Fabio Jakobsen omhoog. Ⓒ HH/ANP

Op dreef

Evenepoel, bezig aan zijn tweede jaar als profrenner, was dit corona-seizoen uitstekend op dreef. Zo schreef hij de vier etappekoersen die hij startte allemaal op zijn naam, waaronder de Ronde van Polen. Na zijn ritzege in die wedstrijd hield hij nog het rugnummer van Jakobsen omhoog, om zo zijn onfortuinlijke teamgenoot een hart onder de riem te steken.