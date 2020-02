Dost met Frankfurt in volgende ronde tegen FC Basel

Na de 4-1 overwinning in eigen huis vorige week kwamen de Duitsers in Oostenrijk niet echt meer in de problemen: 2-2. De ontmoeting was donderdag vanwege extreme wind in de omgeving van het stadion uitgesteld.

Door Andreas Ulmer kwamen de Oostenrijkers al na tien minuten op voorsprong, wat de hoop op een goede afloop deed toenemen. De gelijkmaker van André Silva na ruim een half uur leek echter de definitieve beslissing in Duits voordeel. Halverwege de tweede helft zette Jerome Onguéné Salzburg opnieuw op voorsprong. Opnieuw maakte Silva gelijk.

De geblesseerde Bas Dost ontbrak bij de Duitsers, die het in de achtste finales opnemen tegen FC Basel.

