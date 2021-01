Formule 1-monteurs hebben thuis wat uit te leggen

Premium Schaatsen

Iedereen maakt het groter dan het voor mij is

Volkomen begrijpelijk, de stemmen die ik sinds het WK-kwalificatietoernooi her en der hoor beweren dat er een leegte voor me aanbreekt, omdat ik het EK Allround moet missen. Ik kan zeggen: dat lijkt maar zo. Iedereen maakt er een groter ding van dan dat het voor mij is. Al ontken ik niet dat er een ...