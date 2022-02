Premium Het beste van De Telegraaf

’Heeft Louis al gebeld?’ WK-deelname Remko Pasveer thema in Ajax-team, maar niet bij keeper zelf

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Ajax-doelman Remko Pasveer is bezig aan een ijzersterk seizoen in Amsterdam. Ⓒ ProShots

AMSTERDAM - Terwijl het vertrek van directeur voetbalzaken Marc Overmars nog nagalmt in Amsterdam, moet de selectie van Ajax zich al weer richten op het sportieve aspect. Woensdag wacht Vitesse in de kwartfinale van de TOTO KNVB-beker. Voor doelman Remko Pasveer (38) zijn het de Weken van het Weerzien. Na de competitieduels met PSV (1-2) en Heracles Almelo (3-0) treft de keeper van Ajax met de Arnhemmers zijn derde opeenvolgende oud-werkgever op rij. En zondag treft Ajax FC Twente, de club uit zijn geboortestad Enschede, waar hij de eerste schreden in het betaalde voetbal zette. Kortom, de hoogste tijd om de dit seizoen bijna niet te passeren doelman tien stellingen voor te leggen.