Ook media op afstand tijdens eerste Formule 1-races

Dat heeft autosportfederatie FIA laten weten aan de internationale pers, die in bezit zijn van een permanente mediapas, waaronder De Telegraaf. De FIA zal per Grand Prix (5 en 12 juli in Oostenrijk en 19 juli in Hongarije) bekijken welke journalisten worden uitgenodigd. Zij mogen alleen in het mediacentrum komen.

De paddock is verboden terrein en ook persoonlijke interactie met coureurs en ander teampersoneel is uit den boze. Ook hebben slechts een paar internationale bureaus een uitnodiging gekregen om een fotograaf naar Spielberg en Boedapest te sturen. De gebruikelijke, internationale persconferenties zijn voor mediavertegenwoordigers nu via een videoverbinding te volgen.