Ajax succesvol onder arbiter Turpin

Clément Turpin Ⓒ AFP

Ajax staat dinsdagavond in de laatste wedstrijd van de groepsfase van de Champions League een zware klus te wachten. De Amsterdammers mogen in de eigen Johan Cruijff ArenA niet verliezen van Valencia, anders overwintert Ajax Europees gezien een niveau lager. De wedstrijd staat onder leiding van de Franse arbiter Clément Turpin. Gezien de resultaten in het verleden, is dat goed nieuws voor de formatie van trainer Erik ten Hag.