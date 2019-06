Drama: Bleekemolen is Le Mans-zege kwijt

De stewards van de wereldberoemde langeafstandsrace bestraften het team van Bleekemolen, Keating Motorsports met ook Ben Keating en Felipe Fraga, een dag na de finish. De benzinetank van de Ford GT van het team bleek een inhoud van 96,1 liter te hebben, waar 96 liter is toegestaan. Bleekemolen en consorten zijn daardoor helemaal uit de uitslag geschrapt.

Een bittere pil voor de Nederlander, die eerder in 2008 in de LMP2-klasse de 24 uur van Le Mans op zijn naam schreef. Los van de benzinetank werd aanvankelijk al vastgesteld dat het team iets onder de minimumtijd voor het tanken (45 seconden) had gezeten. Dat kwam Keating Motorsports al op een straf vanin totaal 55,2 seconden te staan, waardoor het al zou zijn verwezen naar de tweede plaats. De zege in de Am-klasse gaat nu naar Team Project 1 Porsche.

Jeroen Bleekemolen tijdens Le Mans. Ⓒ AFP