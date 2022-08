VIDEO Van Bronckhorst dompelt Eindhoven in rouw en dankt PSV-fans voor extra motivatie

Rangers FC keert voor het eerst sinds 2010 terug in de groepsfase van de Champions League. „En ik vind deze zege ook helemaal terecht”, zei Van Bronckhorst. „Vorige week vond ik het verschil tussen beide ploegen klein. Maar in deze wedstrijd waren we beter. We hadden vaker kunnen scoren.”

„Ik heb mijn ploeg in de rust al heel veel complimenten gemaakt. Alleen dat doelpunt ontbrak nog”, zei de oud-trainer van Feyenoord, die voor het duel klaagde over de ontvangst die zijn ploeg in Eindhoven kreeg. Supporters van PSV hielden de spelersbussen van Rangers FC zo lang op dat Van Bronckhorst wilde dat de wedstrijd later begon. De UEFA wees zijn verzoek af. „Uiteindelijk heeft die situatie ons alleen maar extra gemotiveerd”, zei Van Bronckhorst.

PSV-fans hielden de spelers van Rangers in de nacht van dinsdag op woensdag ook al wakker door veel vuurwerk af te steken bij het hotel waar de Schotse ploeg overnachtte. „Tot tweemaal toe”, zei de voormalige linksback. „Ik geloof om twee uur en om half vijf weer. Maar het belangrijkste is dat wij nu vuurwerk kunnen leveren in de Champions League. Het zal niet makkelijk worden tegen al die grote clubs in Europa. Maar we zitten donderdag wel in de koker tijdens de loting. Dat maakt iedereen bij onze club heel erg trots.”

Bekijk hieronder de statistieken van de wedstrijd tussen PSV en Rangers:

